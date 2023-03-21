Власти пообещали обезопасить скотомогильник с сибирской язвой в Петрозаводске

В столице Карелии планируется разработка санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Власти обещают провести «работы по приведению его в нормативное состояние», пояснили в министерстве.

Средства на эти цели будут выделены из бюджета республики.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года Россельхознадзор опубликовал результаты проверки сибиреязвенных скотомогильников в республике. Нарушения были выявлены и в Сулажгоре, где забор покосился и горожане сбрасывали мусор с кладбища на территорию скотомогильника.