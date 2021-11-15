Власти пообещали разобраться с дымящей котельной Минобороны в центре Петрозаводска

Жители домов, расположенных рядом с котельной военного госпиталя в центре Петрозаводска, пожаловались на дым, и глава Карелии пообещал разобраться в этой проблеме.

Об этом Артур Парфенчиков заявил на совещании с правительством.

По его словам, ему поступило обращение от жильцов домов на улице Красноармейская, где находится котельная.

«Она там коптит, людям просто некомфортно жить. А там люди рядом живут, в основном, пожилые. Надо как-то заканчивать с ней. Неужели нельзя подключиться к центральному теплоснабжению?.. Мне кажется это какой-то архаизм. Посреди города стоит госпиталь, и эта котельная чадит до сих пор с 1938 года», — сказал губернатор.

В ответ на это вице-премьер правительства Оксана Чебунина пообещала изучить вопрос и подготовить предложения.