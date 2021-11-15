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Власти пообещали разобраться с дымящей котельной Минобороны в центре Петрозаводска

Новости. Общество
14:36, 20 Ноября 2021
фото: pixabay

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Жители домов, расположенных рядом с котельной военного госпиталя в центре Петрозаводска, пожаловались на дым, и глава Карелии пообещал разобраться в этой проблеме.

Об этом Артур Парфенчиков заявил на совещании с правительством.

По его словам, ему поступило обращение от жильцов домов на улице Красноармейская, где находится котельная.

«Она там коптит, людям просто некомфортно жить. А там люди рядом живут, в основном, пожилые. Надо как-то заканчивать с ней. Неужели нельзя подключиться к центральному теплоснабжению?.. Мне кажется это какой-то архаизм. Посреди города стоит госпиталь, и эта котельная чадит до сих пор с 1938 года», — сказал губернатор.

В ответ на это вице-премьер правительства Оксана Чебунина пообещала изучить вопрос и подготовить предложения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-20 15:46:02
Аглосаксы это зло, для всего мира.
Hовый
2021-11-20 15:16:18
Какие утонченные натуры. Давно ли сами в деревне печку топили, а нынче городскими стали , носик вони не выносит..
ЗС
2021-11-20 15:12:03
Да, давно пора подключить госпиталь к центральному теплоснабжению. А котельную модернизировать для использования в чрезвычайных ситуациях
Вася
2021-11-20 15:52:12
ЗС, Если хочешь корову,то знаешь куда обращаться.
Полезный
2021-11-20 15:02:53
Скоро все на буржуйки перейдем ! - визжала либеральная тусовка
кир
2021-11-20 14:52:21
Предыдущие десятилетия, что делали, простые наши? :)
Вася
2021-11-20 15:11:33
кир, С международным терроризмом боролись,а теперь будем с Гей браками бороться.
Hовый
2021-11-20 14:51:40
Военный объект. Им пофиг на чебунину и прочих чиновников.
Гость
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