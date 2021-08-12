Власти поселка в Карелии обещали засыпать яму, в которую провалился ребенок

Напомним, в паблике «Пряжа — самый тёплый поселок» жительница Пряжи опубликовала пост, в котором сообщила, что у дома № 58 по улице Советской размыло дорогу при въезде во двор. В образовавшуюся яму провалился ребенок.

«Дорога провалилась на въезде во двор, а после лужа и грязь у сарая, где ребенок провалился в яму глубиной 60-70см», – написали в соцсетях.

Как пояснили в администрации Пряжинского района, яма появились из-за сильных дождей:

«Образование ямы у дома 58 по ул. Советской является следствием обильных дождевых осадков, которые привели к оседанию грунта».

Поселковые власти пообещали, что подрядчик, занимающийся ремонтом водоснабжения и водоотведения на территории Пряжи, займется отсыпкой образовавшейся ямы.