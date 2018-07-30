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Новости. Общество
12:03, 30 Июля 2018

Власти поставили бетонные блоки против незаконной торговли

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На Древлянке бетонными блоками оградили от проезда автомобилей заново благоустроенную территорию, где ранее располагался несанкционированный рынок, сообщили в администрации Петрозаводска.

Для предотвращения движения транспортных средств вдоль пешеходной дорожки со стороны Бульвара интернационалистов установлены бетонные блоки.

Работу выполнили сотрудники ООО "КарелСтройУправление" в качестве оказания городу спонсорской помощи.

Основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки около дома №25 по Лососинскому шоссе, где которой ранее велась несанкционированная торговля, завершен на минувшей неделе. Ранее там рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Наталья Хрусталёва
2018-07-30 13:56:44
полностью согласна с предыдущим отзывом. Ну что за маразм? Раскидали глыбы....борются они...А где эстетика? Аккуратненько уложить, прикопать, покрасить в позитивные цвета...Спонсорская помощь, елки, все через Ж...
btw
2018-07-30 12:32:05
Такие блоки - это несерьезно и абсолютно убого. Нужно нормальные парковочные столбики ставить, с бетонированием в грунт на 2 метра.
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