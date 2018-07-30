Власти поставили бетонные блоки против незаконной торговли

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На Древлянке бетонными блоками оградили от проезда автомобилей заново благоустроенную территорию, где ранее располагался несанкционированный рынок, сообщили в администрации Петрозаводска.
Для предотвращения движения транспортных средств вдоль пешеходной дорожки со стороны Бульвара интернационалистов установлены бетонные блоки.
Работу выполнили сотрудники ООО "КарелСтройУправление" в качестве оказания городу спонсорской помощи.
Основной этап благоустройства территории вдоль пешеходной дорожки около дома №25 по Лососинскому шоссе, где которой ранее велась несанкционированная торговля, завершен на минувшей неделе. Ранее там рекультивированы газоны, в рамках акции "Петрозаводску - 100 тысяч деревьев" высажено около 200 кустов спиреи.
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