Власти потратят миллионы для снижения кредитной нагрузки на бизнес в Карелии

Карелия получила почти 23 млн рублей из федерального бюджета на увеличение регионального Фонда развития промышленности, что позволит выдавать гранты промышленным предприятиям республики.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Выделение федеральных средств на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности является одной из федеральных мер поддержки регионов, что позволит ФРП Карелии предоставить промышленным предприятиям, помимо льготных займов, еще и гранты на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредиту на пополнение оборотных средств», — пояснил министр.

По его словам, гранты помогут компенсировать 90% затрат предприятий на уплату процентов по кредитам.