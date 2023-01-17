Власти потребовали почистить два заваленных снегом моста на севере Карелии

Госкомитет Карелии по дорожному надзору недоволен качеством уборки мостов через реки Шомба и Кепа.

Инспекторы Госкомитета по дорожному надзору проверили содержание автодороги на территории Кемского и Калевальского районов.



Во время обследования автодороги Кола-Калевала-Лонка зафиксирован ряд нарушений. В частности, повреждено металлическое ограждение моста через реку Шомба.



Кроме этого, на обочинах мостов через Шомбу и Кепу не убран снег.



Ответственной организации, КУ РК «Управтодор РК», направили документы для устранения нарушений, говорится в сообщении паблика Госкомитета.