Власти потребовали почистить два заваленных снегом моста на севере Карелии

Госкомитет Карелии по дорожному надзору недоволен качеством уборки мостов через реки Шомба и Кепа.
Инспекторы Госкомитета по дорожному надзору проверили содержание автодороги на территории Кемского и Калевальского районов.
Во время обследования автодороги Кола-Калевала-Лонка зафиксирован ряд нарушений. В частности, повреждено металлическое ограждение моста через реку Шомба.
Кроме этого, на обочинах мостов через Шомбу и Кепу не убран снег.
Ответственной организации, КУ РК «Управтодор РК», направили документы для устранения нарушений, говорится в сообщении паблика Госкомитета.
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