Власти предлагают ввести дополнительные льготы для педагогов-психологов

Минобрнауки и Минтруд готовы рассмотреть предложение "Единой России" о предоставлении права на досрочные пенсии педагогам-психологам.

Депутат Алена Аршинова отметила, что решение этого вопроса, возможно, повлечет необходимость дополнительных бюджетных затрат, а также детальной проработки и обсуждения в экспертном профессиональном сообществе.

Как уточняет пресс-служба "Единой России", вопрос о льготах психологам в сфере образования стал особенно актуальным в связи с серией недавних трагедий в российских школах, требующих заинтересованности психологов в проблемах детей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".