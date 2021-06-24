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Власти предложили привлечь на стройки пенсионеров

Новости. Общество
22:30, 24 Июня 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли можно рассмотреть возможность привлечения в нее уже не работающих пенсионеров, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

По словам Марата Хуснуллина, активно развивающиеся регионы страны сегодня «практически борются за трудовые ресурсы».

«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — сказал Хуснуллин, выступая на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Он привел в пример случай из собственной карьеры. «Когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории (бывшего — ред.) Советского союза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии», — вспомнил вице-премьер.

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