Власти предупредили о возможных проблемах с поставками лекарств

Из-за западных санкций и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что «правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьютеров такой продукции и аптечных сетей».