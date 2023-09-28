Власти приготовились снести гаражи на красивом пляже Петрозаводска

В мэрии города назвали срок добровольного освобождения участков на берегу Онего.

В администрации Петрозаводска сообщили о необходимости демонтировать самовольно установленные гаражи на берегу Онежского озера.

Владельцы гаражей должны освободить участки на берегу Онежского озера, на Родниковом проезде, в петрозаводском районе Сайнаволок.

Сносу подлежат 10 объектов, освободить берег Онего необходимо до 17 октября.