Власти прислушались к экстремалам и осветили скейтпарк в центре Петрозаводска

Уличное освещение появилось в скейтпарке в Дмитриевском сквере Петрозаводска.

В Дмитриевском сквере на пересечении Ленинградской улицы и Первомайского проспекта зажгли наружное освещение, сообщили в мэрии столицы Карелии.



На территории установили шесть оцинкованных опор и столько же светильников. Фонари разместили вдоль пешеходных дорожек и в новом скейтпарке. С началом весны райдеры смогут заниматься экстремальными видами спорта в более безопасных и комфортных условиях, в том числе с наступлением сумерек, уверены в администрации города.



Ранее об установке освещения экстремалы попросили главу карельской столицы Владимира Любарского и спикера Петросовета Надежду Дрейзис.



Напомним, скейтпарк в Дмитриевском сквере установили в этом году за счет средств республиканской субсидии. На площадке смонтировали разноуровневые и радиусные разгонки, большой флайбокс, фанбокс с рейлом и грайндбоксами и другие фигуры. Парком пользуются скейтеры, самокатчики, роллеры и BMX-еры.