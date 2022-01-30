890x80
Реклама
Как вы относитесь к тому, что плановую медпомощь приостановили в Карелии? (ОПРОС) 20
30.01.2022 12:20
Кто контролирует мусорный бизнес в Карелии? 8
30.01.2022 16:55
Стало известно, сколько страховая компания выплатила за пожар в гостинице «Северная» 3
30.01.2022 18:14

Власти признали высокую «социальную значимость» сети Вконтакте — доступ к ней будет бесплатным

Новости. Общество
09:00, 31 Января 2022

Новости партнеров

Правительственная комиссия внесла социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов — доступ к ней интернет-провайдеры и сотовые операторы должны предоставлять бесплатно.

Как сообщает «Российская газета», доступ к социально значимым сайтам предоставляется в рамках проекта «Доступный интернет». Просмотр информации на социально значимых ресурсах, включая фото- и видеоматериалы, не будет учитываться при оценке интернет-трафика, а подключиться к таким сайтам можно будет даже при нулевом балансе мобильного оператора или домашнего интернет-провайдера.

Ресурс может получить такой статус, если на нем располагается не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше пяти миллионов пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети — наличие аккаунтов государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.

Соцсеть «ВКонтакте» соответствует всем требованиям социально значимых сайтов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2022-01-31 09:24:42
Неужели ещё кто-то этой стенгазетой кто-то пользуется? :)
Offff
2022-01-31 09:14:00
Щас у хозяина, англичане, яхту стометровую отберут ..он сразу начнет с подписчиков ВК ..деньги драть .
Мотя
2022-01-31 09:31:10
Offff, скорее бы .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
24.01.2022, 16:24
Названы категории пенсионеров, у которых могут сократиться пенсии
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз

Аналитика

29.01.2022 09:05
Капитал
«Есть риск, что собственник продаст завод» 4
Разговоры о том, что Василий Попов, приватизировав стены Олонецкого молочного комбината, тут же продаст его и выведет деньги за границу, не беспочвенны.
Иди ты...в цифру! 7
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Леонид Белуга: «Мы – простые люди» 34
27.01.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 21
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 10
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 34
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»