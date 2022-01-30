Власти признали высокую «социальную значимость» сети Вконтакте — доступ к ней будет бесплатным

Правительственная комиссия внесла социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов — доступ к ней интернет-провайдеры и сотовые операторы должны предоставлять бесплатно.

Как сообщает «Российская газета», доступ к социально значимым сайтам предоставляется в рамках проекта «Доступный интернет». Просмотр информации на социально значимых ресурсах, включая фото- и видеоматериалы, не будет учитываться при оценке интернет-трафика, а подключиться к таким сайтам можно будет даже при нулевом балансе мобильного оператора или домашнего интернет-провайдера.

Ресурс может получить такой статус, если на нем располагается не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше пяти миллионов пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети — наличие аккаунтов государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.

Соцсеть «ВКонтакте» соответствует всем требованиям социально значимых сайтов.