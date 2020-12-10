Власти призвали принять меры для сдерживания цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг, 10 декабря, призвал принять меры для сдерживания цен на основные продукты питания.

Об этом сообщают Известия.

Поручение было дано после того, как президент России Владимир Путин накануне заявил, что рост цен на базовые продукты питания в стране нельзя списывать на пандемию коронавируса. Он выразил удивление ростом цен на сахар, подсолнечное масло (23,8%), хлеб (6,3%), муку (12,9%), назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности. Также глава государства потребовал от правительства конкретных мер по стабилизации ситуации на рынке труда и в ситуации с ростом цен на базовые продукты питания.

Глава кабмина отметил, что правительство еще осенью обратило внимание на рост цен на продукты, но некоторые чиновники объясняли это сезонными факторами.

"Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек", ― подчеркнул российский премьер.

Мишустин указал на то, что ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен. При этом он заверил, что дефицита продуктов в стране нет.

Также глава правительства анонсировал отдельное совещание по ситуации с ценами на продукты позднее в этот день, потребовав к 17:00 мск "без воды" доложить ему о положении дел, и поручил ФАС в дальнейшем еженедельно докладывать ему о динамике цен.

В начале декабря руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов сообщил, что меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на популярные в России продукты. Он напомнил, что в предновогодние дни обычно на 10% и более дорожают традиционные продукты для праздничного стола, но затем спрос падает и цены возвращаются на прежний уровень.