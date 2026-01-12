Власти Пряжинского района официально подтвердили невозможность подвоза школьника по опасной дороге

Администрация Пряжинского муниципального района Карелии опубликовала официальный ответ по ситуации с дорогой, по которой десятиклассник из деревни Виданы добирается до остановки школьного автобуса. Комиссия обследовала подъездной путь ещё 17 сентября 2025 года.

В администрации заявили, что «организация подвоза обучающегося школьным автобусом по указанному маршруту в настоящее время не представляется возможной». При этом в ответе подчеркивается, что районная администрация «принимает все возможные меры по исправлению сложившейся ситуации».

На данный момент ясно, что в зимний период ремонт дороги и строительство новой развязки для автобуса осуществлены не будут.

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев считает, что возможно частичное решение проблемы.

— Необходимо урегулировать ситуацию с разгуливающими по посёлку хищниками. Это опасно для жителей, домашних животных, — отметил омбудсмен. — Конечно, до школьного автобуса подростка, наверное, должны сопровождать взрослые. Родители и в городах нередко берут на себя подобную ответственность. По-другому здесь никак.

Таким образом, пока власти ищут варианты решения в рамках своих полномочий, на первый план выходит вопрос обеспечения безопасности ребёнка на уже существующем маршруте.

Ранее мы сообщали о ситуации с волками, которые появились на улице, по которой 2,5 километра десятиклассник ходит до остановки школьного автобуса. Минобразования и спорта Карелии в связи с этой ситуацией сообщило, что для ребенка разработан индивидуальный образовательный план, который предусматривает начало занятий со второго-третьего урока. То есть ребенку официально разрешено опаздывать. Это позволит родителям осуществлять подвоз ребенка самостоятельно, — уточнили в официальном ответе «Столице на Онего».

Кстати, родители школьников из посёлка Берёзовка, которые учатся в школе № 8 Кондопоги, также столкнулись с проблемой. Уже несколько месяцев они оплачивают такси до школы, тратя от 420 до 720 рублей в день.