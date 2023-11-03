Власти заверили,что школа в Шуе откроется 7 ноября

К процессу открытия школы после ремонта подключили родителей и волонтеров.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев сообщил об очередной командировке в поселок Шуя, где капитально ремонтируют школу.



«Основной этап капитального ремонта завершаем. Подрядчик гарантирует, что уложится в срок, — написал министр в соцсети. — Да, еще присутствует запах силикона и строительных материалов, но за выходные школа будет проветрена, а итоговый клининг выполнен специализированной организацией. Также рабочие благоустраивают и пришкольную территорию — выравнивают грунт, завтра вывезут остатки строительного мусора».



К процессу подключились родители и волонтеры, сообщил Голубев. Они помогают собирать и расставлять в классах мебель. 7 ноября шуйская школа откроется для 400 учеников с лишним.







Напомним, капремонт местной СОШ по федеральной программе завершает не первый подрядчик. Предыдущие рабочие фактически пропали со строительной площадки в конце апреля.





