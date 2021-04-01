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Власти Пудожского района Карелии ждет наказание за ямы на дороге

Новости. Общество
14:52, 02 Апреля 2021
фото: © Госавтоинспекция г. Пудож
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В Пудожском районе надзорные органы проконтролировали качество автодорог и выявили недостатки - возбуждено административное расследование, сообщили в ГИБДД Карелии.

Отделение ГИБДД Пудожского района совместно с прокуратурой провели проверку состояния улично-дорожной сети района.

В ходе проверки установлено, что на автодороге А-119 "Вологда –Медвежьегрск" (436, 439 км) и в Пудоже на ул. Карла Маркса, Пионерская, Красноармейская, Машакова повреждено дорожное полотно, образовались выбоины.

Отсутствует электрическое освещение на пешеходном переходе на автодороге А-119 "Вологда-Медвежьегорск" (428 км).

Нет тротуара на автодороге "А-119" "Вологда-Медвежьегорск" (441 км) и в Пудоже на ул.Машакова, Красноармейская.

В отношении должностных лиц возбуждено административное расследование за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов. Нарушение данной статьи КоАП РФ влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

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