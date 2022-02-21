Власти района Карелии: обезвреживание одной бродячей собаки обходится в 29 тысяч рублей

Каждая бродячая собака обходится бюджету в сумму, вдвое больше прожиточного минимума пенсионера.

В карельском парламенте обсудили предложения по организации регулирования численности бездомных собак. Их подготовило министерство сельского хозяйства, коорое должно отвечать за этот вопрос. Но как показало обсуждение, министерство почти ни за что не отвечает.

«Наша задача раздать деньги и проконтролировать, как они осваиваются», — признался замминистра Егор Руппиев на встрече с депутатами парламента.

Раздать деньги министерство должно муниципальным властям, а их задача — заключить контракты с организациями, способными работать по описанному выше алгоритму: поймать, отвезти в приют, стерилизовать, отпустить обратно на волю. А если до воли собака не доживет, то еще надо заплатить за ее вскрытие и экспертизу. Денег на это выделятся немало — почти по 21 млн. рублей в 2020 и 2021 годах и почти 28 млн. рублей — в текущем 2022 году.

Но муниципальные власти говорят, что этого недостаточно. Чтобы обезвредить одну бродячую собаку, надо потратить из бюджета около 29 тыс. рублей — вдвое больше ежемесячного прожиточного минимума пенсионера.

«С таким расценками мы вылетим в трубу! Вы говорите, что коммерческие предприятия завышают, но вы — государственное — даете нам такие расценки, по которым мы не можем заключить контракт. У нас не хватит денег», — этот упрек представителя сегежской администрации в адрес Минсельхоза остался без ответа.

Подробнее читайте в материале «Собаки vs люди: чья жизнь дороже?»