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Власти района Карелии: обезвреживание одной бродячей собаки обходится в 29 тысяч рублей

Новости. Общество
16:29, 23 Февраля 2022
фото: vk.com/clublouhi1

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Каждая бродячая собака обходится бюджету в сумму, вдвое больше прожиточного минимума пенсионера.

В карельском парламенте обсудили предложения по организации регулирования численности бездомных собак. Их подготовило министерство сельского хозяйства, коорое должно отвечать за этот вопрос. Но как показало обсуждение, министерство почти ни за что не отвечает.

«Наша задача раздать деньги и проконтролировать, как они осваиваются», — признался замминистра Егор Руппиев на встрече с депутатами парламента.

Раздать деньги министерство должно муниципальным властям, а их задача — заключить контракты с организациями, способными работать по описанному выше алгоритму: поймать, отвезти в приют, стерилизовать, отпустить обратно на волю. А если до воли собака не доживет, то еще надо заплатить за ее вскрытие и экспертизу. Денег на это выделятся немало — почти по 21 млн. рублей в 2020 и 2021 годах и почти 28 млн. рублей — в текущем 2022 году.

Но муниципальные власти говорят, что этого недостаточно. Чтобы обезвредить одну бродячую собаку, надо потратить из бюджета около 29 тыс. рублей — вдвое больше ежемесячного прожиточного минимума пенсионера.

«С таким расценками мы вылетим в трубу! Вы говорите, что коммерческие предприятия завышают, но вы — государственное — даете нам такие расценки, по которым мы не можем заключить контракт. У нас не хватит денег», — этот упрек представителя сегежской администрации в адрес Минсельхоза остался без ответа.

Подробнее читайте в материале «Собаки vs люди: чья жизнь дороже?»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старый
2022-02-23 17:47:27
Обыкновенное разбазаривание народных денег, ясно дело!
Пилить бюджет уже давно научились,лет 20-25 как уже разворовывают и никто особо не переживает, у нас джипов в городе больше чем в Хельсинки....и никого не удивляет : откуда денежки!?!
Вон, сегодня, пишут: Боднарчук нахапал на 28.000.000 за свой срок небольшой в Петросовете,а доход его ,зарплата, составил
4.000.000 р, и что? Конфискуют? Не смешите .... ещё и выпустят скоро .. наверное!?
бюджет
2022-02-23 17:17:01
Как любят халявные деньги. Надо просто взять в аренду гараж, с 8 утра до 12 дня принимаете трупы псов по 3 т.р., с 13 до 17 часов закапываете в ближайшем карьере. Все! Отбоя от псов не будет!
zanoza
2022-02-23 17:15:24
Только от жизни собачьей, собака бывает кусачей.
Все манипуляции по якобы "обезвреживанию" бездомных собак ни что иное, как наглый распил бюджетных средств с коррупционной составляющей. Из года в год на цели регулирования численности бездомных собак выделяется всё больше и больше средств из бюджета, но приютов не становится больше, как не становится меньше самих бездомных животных. Получается что денежки попросту выделяются "псу под хвост", т.е. на распил. И все эти "гуманные" программы когда животных должны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно на волю -полнейшая глупость! Ведь отпущенные животные должны чем то питаться, поэтому они сбиваются в стаи и устраивают охоту на всех кого можно съесть. А как иначе? Если идти гуманным путём, то нужны нормальные приюты с нормальными условиями для животных, но тогда на распил денег уже не останется, вот потому и не решается проблема с бездомными животными.
Мотя
2022-02-23 17:13:53
Сколько ж там чинуш от этого кормится :)
Os
2022-02-23 16:51:37
Если эти деньги платить населению за обезвреживание собак, то проблема будет решена.
экcперд
2022-02-23 16:37:06
Весьма неуместное сравнение.
Гость
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