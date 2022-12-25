Власти района Карелии предоставили мобилизованным отсрочку уплаты арендных платежей

Администрация Медвежьегорского района окажет дополнительную поддержку арендаторам муниципального имущества, направленных на службу в зону спецоперации.

Власти района приняли решение о дополнительной поддержке мобилизованных, контрактников и добровольцев, проходящих службу в зоне специальной военной операции. Она коснется тех, кто арендует муниципальное имущество.

«Таким арендаторам предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также предоставляется возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций», — говорится в сообщении администрации Медвежьегорского района.

Ранее сообщалось, Артур Парфенчиков проверил условия, в которых служат мобилизованные из Карелии.