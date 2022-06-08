Власти района Карелии выселили собственника из аварийного жилья через суд

Администрация Суоярвского района обратилась в суд с иском об изъятии аварийной квартиры и земельного участка у местного жителя.

Постановлением администрации Суоярвского района принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка на котором расположен жилой дом, а также квартиры, принадлежащей на праве собственности местному жителю.

Земельный участок и жилой дом был оценен администрацией в 1 млн 125 тысяч рублей. Собственник не согласился с данной суммой и отказался освобождать жилье. Тогда администрация района обратилась в суд.

В суде собственник сообщил, что не хочет освобождать помещение, потому что не согласен с суммой компенсации. Судебная инстанция назначила другую оценочную экспертизу дома, которая повысила сумму компенсации до 1 млн 454 тысяч рублей.

Суд, проанализировав экспертное заключение, установил, что оно в полной мере отвечает требованиям действующего законодательства, и принял его.

В результате требования администрации удовлетворены частично, признано право муниципальной собственности на указанное жилое помещение, земельный участок и на общее имущество в многоквартирном доме.

Суд обязал власти района выплатить компенсацию за изымаемое жилое помещение в размере 1 млн 454 тысяч рублей. Собственник же квартиры в течение 7 дней должен предоставить реквизиты для перечисления денежных средств и освободить жилое помещение не позднее 60 дней с даты перечисления возмещения.

Также с районной администрации взысканы расходы по проведению экспертизы в размере 42 тысяч рублей.