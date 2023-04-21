Власти района на севере Карелии рассказали о последствиях страшного пожара (ФОТО)

Глава Кемского района рассказала, есть ли пострадавшие после пожара в селе Гридино.

Глава администрации Кемского муниципального района Светлана Долинина на своей странице в соцсети рассказала о последствиях страшного пожара в селе Гридино на берегу Белого моря.

По ее словам, жертв и пострадавших нет. Полностью сгорели 2 сарая, баня и три дома, которые не использовались для постоянного проживания.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям жителей и пожарной охраны удалось избежать распространения огня», — написала Светлана Долинина.