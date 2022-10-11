Власти района в Карелии объяснили причину массовой вырубки деревьев

Кустарник и деревья в Железнодорожном парке Медгоры срубили из-за линии электропередачи.

Вырубка кустарника и деревьев в Железнодорожном парке Медвежьегорска связана с необходимостью очистить полосу отвода высоковольтной линии электропередачи.



Об этом заявили власти Медвежьегорского района в ответ на многочисленные обращения горожан.



Охранная зона находится по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов и составляет 10 метров, отметили в обращении.



«Хотим так же отметить, что благодаря вырубке кустарника, улучшилась видимость проезжей части дороги. Теперь автомобилисты видят приближающиеся автомобили со стороны моста по улице Советская», - сообщили районные власти.



Вырубленную поросль должны убрать до конца текущей недели. Напомним, ранее читательница «Столицы на Онего» сообщила о массовой вырубке деревьев на правом берегу реки Вичка.