Власти района в Карелии прокомментировали трагедию в аварийном доме, где насмерть замерз человек

По словам главы Медвежьегорского района, в настоящий момент в квартире никого нет, один из пострадавших находится в больнице.

Глава Медвежьегорского района Карелии Максим Антипов прокомментировал трагический инцидент, произошедший в одном из аварийных домов райцентра.

Как ранее сообщалось, там в разгар ударивших в Карелии холодов в квартире насмерть замерз человек. Еще двое жильцов этой квартиры попали в больницу с обморожениями.

Как уточнил Максим Антипов, один мужчина погиб, двое получили обморожения. Дом по адресу: улица Повенецкая, 12, действительно аварийный, с печным отоплением. Почти все жильцы из него разъехались. Квартира, где произошла трагедия, была приватизирована.

«Связались с сотрудниками подразделения по Медвежьегорскому району ГБУ СО „КЦСОН РК“, которые осуществили выезд по месту жительства пострадавших, но на месте никого не оказалось. В настоящее время, один из мужчин находится в Медвежьегорской ЦРБ, где ему оказывают медицинскую помощь, второй — находится у знакомого», — сообщил глава района.

Как заверил Максим Антипов, ситуацию он будет держать на контроле.