Власти района в Карелии рассказали о последствиях страшного пожара (ФОТО)

В Медвежьегорске объявлен режим повышенной готовности, погорельцев расселяют.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов на своей странице в соцсети рассказал о действиях местных властей после того, как пожарные сумели ликвидировать страшный пожар в районном центре.

«Задач много, но первоочередно решаем с расселением погорельцев. Многие уехали к родственникам или друзьям. Остальные расселены в гостиницу „Онежская“, кому требуется медицинская помощь, определены в Медвежьегорскую ЦРБ», — написал Максим Антипов.

По его словам, 20 июня с 21.00 в Медвежьегорске объявлен режим повышенной готовности. Для погорельцев в дальнейшем будут искать жилье в маневренном фонде.

«По всем вопросам о расселении или оказании помощи можно обращаться к Начальнику отдела по ЧС и МР Администрации Медвежьегорского района Спиренкову Павлу Юрьевичу — телефон 8 (900) 458-22-41, в ЕДДС — телефон 8902-772-7014, 8 (814-34) 5-22-71 или ко мне в личные сообщения», — сообщил глава администрации.

Кроме того, на пожаре пострадала линия ЛЭП, восстановлением которой займутся с утра.

«Сбор помощь вещами организован на базе Подразделение по Медвежьегорскому району ГБУ СО „Комплексный центр социального обслуживания населения Медвежьегорского района РК“, бывшее здание музыкальной школы, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского д. 6, телефон +7 (81434) 5-15-15», — напомнил Максим Антипов.

Серьезный пожар произошел в Медвежьегорске вечером 20 июня. Огнем оказались охвачены два жилых 8-квартирных дома и хозяйственные постройки. Огонь тушили все пожарные города, был задействован даже пожарный поезд.