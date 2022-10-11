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Власти райцентра на юге Карелии предложили погорельцам временное жилье

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фото: паблик ВК «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

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В минувшую пятницу в Олонце сгорел двухэтажный деревянный дом.

Администрация Олонецкого национального района предложила семьям из сгоревшего дома комнаты для временного размещения, говорится в сообщении паблика местных властей. 

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в 14.00 пожарным Олонца поступило сообщение о том, что горит дом №4 в Больничном переулке. 

Из двухэтажного деревянного дома на восемь квартир спасатели эвакуировали 10 человек. Еще одного пожарным пришлось выносить. Погибших и пострадавших нет. 

Как нам сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, огонь уничтожил квартиры на втором этаже на площади сто квадратных метров. На такой же площади повреждена кровля здания. 

Глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый сообщил «Столице на Онего» о том, что этот дом признали аварийным в 2019 году. 

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