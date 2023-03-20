Власти райцентра в Карелии готовятся вернуть детей в школу, закрытую из-за коммунальной аварии

Рабочие восстановили прорванный участок трубопровода в районе сегежской школы, ранее закрытой из-за отсутствия тепла.

Как на своей странице в соцсети сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева, подрядчик завершил работы по вводу наружной сети теплоснабжения в школу № 4 накануне, 20 марта, в 23.30.



«Сегодня запускаем внутренние сети и прогреваем здание. О восстановлении отопления здания школы сообщу дополнительно», — написала Гусева.





Ранее она сообщала, что прорыв на теплосетях в районе школы № 4 в Сегеже был выявлен 18 марта.



При осмотре сети нашли причину аварии — полный физический износ части трубопровода.



«АО „Сегежский ЦБК“ без промедления оказали помощь по поиску материалов», — сообщила чиновник.



Напомним, 20 марта мы сообщали о том, что из-за коммунальной аварии сегежскую школу № 4 перевели на дистанционное обучение.