Власти рассказали, как Карелия отпразднует присоединение Крыма

Карелия присоединяется к фестивалю "Крымская весна", сообщает паблик республиканского правительства.

С 17 по 21 марта в республике состоятся культурные и образовательные мероприятия, приуроченные к 7-й годовщине присоединения Крыма к России. Об этом информирует паблик "Республика Карелия", принадлежащий региональному правительству. Сообщество подготовило карточки с анонсами событий.

"Ключевое событие праздника состоится 18 марта в Петрозаводске на Студенческом бульваре у фонтана Молекула в 13.00. Гостей ждет концерт-поздравление. Также в это время будут подведены итоги конкурса "Хочу в Крым!", - гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что "крымская весна" придет в школы Петрозаводска.