Власти рассказали, какие дороги зимой будет убирать подрядчик

Зимнее содержание улично-дорожной инфраструктуры в Петрозаводске включает уборку более 3,6 млн квадратных метров дорог, мостов и тротуаров, сообщили в мэрии города.

Общество с ограниченной ответственностью «Кондопожское ДРСУ», которое выступает подрядчиком по содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска, продолжает готовиться к зиме. В преддверии снежного сезона компания запасает противогололёдные материалы и топливо.

По словам гендиректора ДРСУ Юрия Синякова, при необходимости подрядчик может вывести на улицы Петрозаводска более 100 единиц техники. В муниципальный контракт на содержание вошли почти 2 млн кв.м дорог общегородского и районного значения, более 1 млн кв.м заасфальтированных и грунтовых дорог местного значения, более 21 тыс. кв.м. мостов и путепроводов, более 200 тыс. кв.м внутриквартальных проездов, более 560 тыс. кв.м. тротуаров, около трёхсот остановок общественного транспорта, а также более 800 тыс. кв.м магистральных газонов и более девяти тысяч погонных метров кустарников.

С полным списком объектов, за чистотой и безопасностью которых следит подрядная организация, можно ознакомиться на сайте администрации Петрозаводска.