Власти рассказали, кто из туроператоров Карелии может рассчитывать на господдержку

В Управлении по туризму Карелии объяснили механизм поддержки местных туроператоров.

Правительство России выделяет 320 млн рублей на развитие приоритетных маршрутов внутреннего туризма в стране. Указанная сумма будет распределена по пилотным регионам, в состав которых вошла Карелия.

"Планируется выделить две тысячи рублей за каждого туриста, который приехал в Карелию и остановился там не менее пяти дней",- рассказал и.о. начальника Управления по туризму республики Карелия Денис Максимов корреспонденту "Вестей Карелии".

При этом, согласно условиям предоставления льгот, карельские туроператоры должны набрать не менее 300 туристов, готовых провести в республике не менее пяти дней. Денежные средства будут перечислены только в том случае, если порог по числу туристов будет пройден.

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