09:20, 10 Января 2019
Власти рассказали об условиях сохранения льготы по налогу на прибыль для компаний Карелии
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Льгота по налогу на прибыль в 2019 году сохранится для организаций Карелии, увеличивших налогооблагаемую прибыль не менее определенного норматива.
Разъяснения на этот счет опубликованы на официальном сайте министерства финансов республики.
Льгота распространяется на организации, получившие по итогам 2018 года прибыль до налогообложения свыше уровня 2017 года более чем на 9%.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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