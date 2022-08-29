Власти рассказали, сколько жилых домов в Петрозаводске уже подключили к теплу

Управляющие компании продолжают работы, связанные со стартом отопительного сезона, сообщили в администрации Петрозаводска.

«На 10 утра 6 сентября почти 63 процента жилищного фонда карельской столицы подключено к теплоснабжению. Работы продолжают специалисты управляющих компании», — говорится в сообщении администрации Петрозаводска.

В администрации напомнили, что 31 августа глава Петрозаводска Владимир Любарский направил в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики ходатайство о старте отопительного сезона. Приказ о его начале Минстрой Карелии издал 2 сентября. Подключение социальных объектов и жилого фонда началось сегодня, 6 сентября. По нормативам управляющие компании должны сделать это в течение семи дней с момента начала отопительного сезона.

Администрация карельской столицы обращается к горожанам с просьбой в период начала отопительного сезона быть особенно внимательными, и в случае обнаружения неполадок на внутридомовых и внешних инженерных сетях информировать свою управляющую организацию либо Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 051.