Реклама

Истории успеха. Инженерный центр «ЭФЭР»
26.12.2022 10:10
Пельмени для офтальмологов
26.12.2022 17:01
Приставы Карелии обновили список автомобилей и помещений, распродаваемых на торгах
26.12.2022 10:11
Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену
26.12.2022 12:11

Власти рассмотрят возможность привязать тарифы на ЖКХ к уровню доходов населения

Новости. Общество
09:10, 27 Декабря 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Новости партнеров

При повышении тарифов на коммунальные услуги следует учитывать платежеспособность населения.

Как пишут «Известия», с такой инициативой выступила комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое.

Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, считает руководитель комиссии Ирина Булгакова.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — сказала Ирина Булгакова.

С помощью существующих методик можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будут в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты, рассказала Ирина Булгакова.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — сказала она.

 

Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя, добавила она. И тогда компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета — в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), подчеркнула Ирина Булгакова. А региону нужно искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей, добавила она.

 

Сегодня неподъемная для людей плата за ЖКУ — это одна из причин накопления долгов в этой сфере, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Если люди не тянут плату, значит, нужна помощь государства, считает он.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
20.12.2022, 20:30
Финляндия запретила вывоз в Россию «средств для борьбы с беспорядками»
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
25.12.2022, 18:34
Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец

Аналитика

26.12.2022 17:01
Обществоведение
Пельмени для офтальмологов
Лучшая сотня специалистов Офтальмологического центра Карелии в течение 5 лет не только возвращает пациентам здоровье глаз, но и еще творит, дерзает и даже лепит пельмени.
Трудный год движения вперед
23.12.2022 16:14
Алексей Бахилин: «Мы свое место и роль в избирательной системе понимаем»
23.12.2022 09:00
Они делают мир ярче!
22.12.2022 11:08
Рекордная помощь: бизнесу Петрозаводска в этом году выделили 209 млн рублей
20.12.2022 11:22
«ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам
19.12.2022 12:15
Депутатов предостерегли от участия в незаконных митингах
16.12.2022 09:46
Иконы «не горят»: найдены реликвии погибшей Успенской церкви
15.12.2022 09:40
Вся аналитика

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.