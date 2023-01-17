Власти разоблачают нелегальный бизнес в Карелии с помощью соцсетей

Управление труда и занятости Карелии объяснило, как оно борется с нелегальными предпринимателями и работниками предприятий, которые работают без официального трудоустройства.

Об этом говорится в сообщении ведомства об итогах работы по борьбе с неформальной занятостью за 2022 год.

«Благодаря широкому мониторингу открытых источников, соцсетей в прошлом году были выявлены граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации соответствующего статуса. По результатам проведенной работы 157 граждан зарегистрировались в качестве предпринимателя либо плательщика налога на профессиональный доход. Кроме того, с 21 работником, ранее работавшим неофициально у 13 работодателей, заключены трудовые договоры», — сообщили в Управлении.

Также ведомство занимается выявлением граждан, которые работают неофициально и одновременно состоят на учете в качестве безработного и получают пособие по безработице. Информация об этих фактах направляется в МВД для проведения проверок. В 2022 году было выявлено 8 жителей Карелии, получавших пособия незаконным путем. Их обязали вернуть деньги государству.