Власти решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы

Как сообщает ТАСС, об этом заявила спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам такое решение стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — подчеркнул председатель палаты.

«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — добавил Володин.

Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость внимательно изучить готовность транспортной системы «для того, чтобы не ограничить права людей».

Президент призвал действовать взвешенно, аккуратно, «не создавать дополнительных проблем для наших граждан», — процитировал Володин главу государства.