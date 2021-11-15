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Власти решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Новости. Общество
09:01, 13 Декабря 2021
фото: © Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

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Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы

Как сообщает ТАСС, об этом заявила спикер палаты Вячеслав Володин.

По его словам такое решение стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — подчеркнул председатель палаты.

«В понедельник на Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — добавил Володин.

Спикер также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость внимательно изучить готовность транспортной системы «для того, чтобы не ограничить права людей».

Президент призвал действовать взвешенно, аккуратно, «не создавать дополнительных проблем для наших граждан», — процитировал Володин главу государства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2021-12-13 11:54:59
Надо вовремя колебаться с линией педроссии...
Вася
2021-12-13 11:19:06
ваще жоско? и ручку грозился кинуть?
Вася
2021-12-13 11:17:58
а иначе ... Мы .., Мы....
Вася
2021-12-13 11:15:44
Ничего страшного, я не против
Вася
2021-12-13 11:01:25
Добро пожаловать в новый мир
Местечковый блогер
2021-12-13 10:59:33
У нытиков подгорает
Leopol'd
2021-12-13 10:29:07
Какая "обратная связь"?! Во всех регионах ЕР одобрямс ответила.
Qr на дальнем транспорте потребует прямых дополнительных вливаний из бюджета. Не получается, как обычно свалить проблемы на бизнес. Вот и не приняли...
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-13 10:19:44
ха-ха-ха.... а местечковые вредители поддержали проект закона. Засветились, собаки
Митрофан
2021-12-13 10:26:50
Валентин_Генрихович Либерзон, собаки ? Хуже , ..........
la ella
2021-12-13 10:00:20
А какие они власти? - Никакие. Халва, халва самоназначенным, самозанятым, замещающим государственные должности, их дорога устлана благими пожеланиями!
Митрофан
2021-12-13 10:17:57
la ella, т.е левые , не избранные , не легитимные , назначенные такими же, для которых страна кормушка .
nae
2021-12-13 09:12:12
Закон о qr кодах вообще нужно снимать с рассмотрения и забыть о нем, как о диком недоразумении.
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