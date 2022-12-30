Власти РФ заявили о необходимости сократить новогодние праздники

В Госдуме считают, что новогодние праздники нужно сократить, чтобы у людей было три активных дня.

Выходные дни необходимо распределять равномерно, новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.



«Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо. Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — сказал он.



При этом парламентарий отметил, что не стоит сокращать майские праздники, так как люди занимаются посевом.



В 2023 году у россиян будут праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (4 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня).



Таким образом, в 2023 году будет 25 праздничных дней.