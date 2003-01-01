Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

Основные усилия будут направлены на борьбу с менингококковой инфекцией.

Со временем календарь бесплатных прививок в России может быть расширен, заявил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

В частности, речь идёт о включении в полис ОМС вакцины от менингококка, созданной специалистами Федерального медико-биологического агентства. По словам Леонова, это первый препарат, способный защитить человека от всех серотипов менингококковой инфекции.

— Поэтому, как только <…> государство будет понимать, что у нас достаточно мощности, чтобы прививать, по крайней мере, группу риска, то данное решение будет принято, — отметил депутат.

Напомним, менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis. Проявляется в виде менингита (воспаления мозговых оболочек), менингококкового сепсиса (заражения крови) или назофарингита (воспаления слизистой носа и глотки). Инфекция передаётся воздушно-капельным путём и опасна своей молниеносностью — состояние здоровья заболевшего может резко ухудшиться буквально за 1–2 часа. У перенёсших тяжёлые формы менингококковой инфекции часто диагностируют потерю слуха и органическое поражение нервной системы. Летальность при этом достигает 50% случаев.

