Власти России предложили включить управление беспилотником в дисциплины ГТО

Новая дисциплина повысит интерес молодежи к комплексу «Готов к труду и обороне», считают в правительстве РФ.
Управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он также поручил добавить в этот перечень стрельбу из пневматической винтовки и метание спортивного снаряда.
«Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины - управление беспилотником, повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», - отметил Чернышенко.
По его словам, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки.
Кроме того, вице-премьер поручил профильным министерствам поработать над идеей включить нормативы ГТО в школьные учебные программы по физкультуре.
Отметим, всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) был введен в 1931 году. Основное содержание было ориентировано на качественную физическую подготовку.
Нормы ГТО сдавали школьники, студенты, рабочие. Проводились масштабные соревнования на звание чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам.
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