Власти России внесут законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Документы предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте.

Как пишет РБК, это экстренная мера на фоне ухудшения ситуации с пандемией, признает источник в правительстве.

Правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах, рассказал РБК источник, участвовавший в подготовке документов, и подтвердил источник в аппарате правительства.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

По словам одного из источников, первый законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года.

Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — объяснил источник РБК, уточнив, что конкретные объекты, на посещение которых вводятся QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

В среду в правительстве сообщили, что с 16 ноября те, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ.

По словам источника РБК, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки. Законопроект обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток, чтобы исключить задержки.

Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, говорит источник РБК, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет.

Для иностранцев, которые привиты незарегистрированными в России вакцинами, порядок посещения общественных мест отдельно установит главный государственный санитарный врач, указал источник РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Второй правительственный законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, говорят два источника РБК. На междугородных и международных рейсах также вводятся обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод. Предполагается, что проверка QR-кодов будет проводиться при продаже билетов с даты, которую установит правительство. Привитые не зарегистрированными в России вакцинами иностранцы смогут поехать на поезде или полететь на самолете по отрицательному ПЦР-тесту. Для граждан России, не имеющих QR-кодов, такая возможность тоже будет, но до даты, которую в дальнейшем установит правительство, рассказал источник РБК.

По его словам, поправки предусматривают, что те, кто купил билеты, но не сможет ими воспользоваться из-за отсутствия QR-кодов, получат возможность их сдать и вернуть полную сумму в течение 30 дней.

Оба законопроекта готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от сроков рассмотрения и готовности регионов к введению QR-кодов, говорит источник РБК, участвовавший в подготовке поправок.

Что об этом говорят в транспортных компаниях, читайте здесь.