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Власти сообщили, когда людям разрешат снять маски

Новости. Общество
23:30, 18 Января 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда в России можно ожидать завершения масочного режима.

Продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом информирует РИА Новости.

"Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является обязательным", - рассказал Мурашко на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

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Комментарии

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User
2021-01-18 23:40:42
А когда обнуленного из бункера выпустят, не рассказал?
Гость
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