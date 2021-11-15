Власти сообщили о восстановлении водоснабжения районного центра в Карелии

Администрация Питкярантского района сообщила о завершении ремонта центрального водопровода, повреждение которого привело к отключению водоснабжения районного центра.

«Водоснабжение в городе восстановлено. Запасаться водой нет необходимости. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении на официальной странице районной администрации Вконтакте.

Это обращение появилось спустя час после того, как власти объявили о полном отключении водоснабжения в Питкяранте и призвали жителей сделать запас воды.