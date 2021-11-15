Власти сообщили о выходе из кризиса предприятия «Карелия ДСП», превращенного ранее в «завод-призрак»

Завод «Карелия ДСП» возвращается к полноценной работе, информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

На предприятии «Карелия ДСП» в поселке Пиндуши действует антикризисное управление. Промышленный комплекс предприятия передан в аренду компании «ДОК Пиндуши». Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Власти республики сообщают, что электроснабжение предприятия восстановлено, заключено мировое соглашение со сбытовой компанией. График погашения задолженности соблюдается, исполняется аналогичное соглашение с налоговой службой. Отсутствие долгов даст предприятию возможность получать государственную поддержку и запустить новые направления производства, считают в правительстве. Сейчас на предприятии трудятся 174 человека, планируется открыть и дополнительные вакансии. Долги по заработной плате, по информации представителей компании «Карелия ДСП», погашены.

На заводе идет модернизация производства с внедрением экологически-безопасных технологий, поставлен новый котел, который работает на щепе, а не на мазуте.

«Завод работает практически на полную мощность. Это позволило нам раздать большую часть долгов за прошлый год. Проблем ни с сырьем, ни со сбытом у нас нет», − приводит пресс-служба губернатора слова антикризисного управляющего Татьяны Морозовой.

«Я доволен работой антикризисной команды предприятия вместе с нашими министерствами. Мне лично приходилось проводить координационные совещания, чтобы взять на себя ответственность и просить энергетиков подключить электроэнергию. Теперь завод развивается, есть интересные планы, в том числе по новым производствам», − заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Карелия ДСП» выпускает древесно-стружечные плиты, которые применяются для изготовления мебели. В прошлом году из-за долгов перед энергетиками завод оказался на грани закрытия, производство было остановлено.

Ранее сообщалось, как предприятие «Карелия ДСП» «распиливали» на металл.