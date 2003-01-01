Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

Глава округа Сергей Крупин прокомментировал ситуацию с мостом и дорогой, которую местные жители и бизнес решили отремонтировать за свой счет.

Накануне мы рассказывали, что жители и бизнесмены карельского острова Риеккалансаари собственными силами и за собственные средства начали сбор средств на ремонт единственной дороги, ведущей на живописный остров Риеккалансаари — популярный туристический объект, который в прошлом году посетило около 120 тысяч человек.

Проблема дороги, находящейся в ужасном состоянии, годами оставалась нерешённой из-за юридического казуса: участок от понтонного моста до развилки на Ламберг-Нукуталахти не принадлежит ни муниципалитету, ни республике. Ситуация усугубляется состоянием самого наплавного моста.

Сегодня, 27 октября, ситуацию с дорогой и мостом прокомментировал глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Он напомнил, что предприниматели, занимающиеся туристической деятельностью на острове Риеккалансаари, предложили отремонтировать 277 метров автодороги от понтонного моста, который является бесхозяйным. Они планируют выполнить работы по профилированию с добавлением нового материала за свой счет, поддерживая состояние дорожного полотна до момента передачи участка в муниципальную собственность.

— Конечно, у дороги должен быть хозяин! Поэтому администрация готовит кадастровый план для постановки дороги на учет в качестве бесхозяйного объекта. После этого участок будет передан в муниципальную казну и будет обслуживаться администрацией. Мы планируем принять этот участок до конца ноября. Нами подготовлена смета и предусмотрены денежные средства на асфальтирование этого участка дороги уже в следующем году, — сообщил Крупин.

Он напомнил, что правительством республики Карелия было принято решение начать строительство нового понтонного моста на остров в 2028 году.

Остров Риеккалансаари примыкает к материковой части в самом городе Сортавала и соединен единственным мостом. На острове находятся поселки Красная Горка, Ламберг, Оявойс, Токкарлахти, Рантуэ, Заречье, Нукутталахти.