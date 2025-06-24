Власти Сортавальского округа обследовали квартиру, которой заинтересовался Следком России

Сотрудники администрации побывали в квартире, где живет мама погибшего на СВО солдата.

О состоянии квартиры рассказал на своей странице в ВК депутат Заксобрания Леонид Лиминчук. Он сообщил, что конструкции дома прогнили и разрушаются, кровля протекает, температурный режим в зимний период не соответствует установленным нормативам. Дом является аварийным и, несмотря на жалобы, мер к решению проблемы чиновники не принимают.

На историю обратил внимание Александр Бастрыкин, проручил провести проверку. После этого сотрудники администрации Сортавальского округа побывали в квартире, в которой проживает Светлана Михайловна.

«Действительно, квартира нуждается в ремонте. К сожалению, наниматели много лет не проводили какого-либо ремонта. Дом на сегодня не признан аварийным, т. к. в трех остальных квартирах гражданами был выполнен ремонт, и такого решения жильцы не принимали», — рассказал на своей странице глава Сортавальского округа.

Был составлен акт обследования квартиры, на основании которого подготовят смету на ремонтные работы. «После чего будем изыскивать средства и решать вопрос с проведением ремонта», — подытожил Сергей Крупин.

Напомним, проверку информации по дому на контроль взял Александр Бастрыкин.