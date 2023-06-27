Власти соседнего с Карелией региона задумались о строительстве забора на границе с Суоми

В Ленобласти предложили построить забор на границе с Финляндией в ответ на аналогичные действия соседнего государства.

Как сообщается на портале 47news.ru, на заседании Заксобрания Ленобласти в среду, 28 июня, депутат от «Единой России» Андрей Гардашников заявил, что региону нужно срочно менять свою стратегию развития.



Прежде всего, переориентироваться от Европы и заняться переманиванием бизнеса из Петербурга и других регионов России.



В своем выступлении он заметил, что в случае принятия правильных решений осенью можно будет через несколько лет аплодировать финансовому блоку.



«Вы все знаете, что Финляндия вступила в НАТО, такого не было никогда. И возможно, нам скоро нужно будет строить оборонительную линию. На это тоже нужны средства», - заявил он.

Пока забор начали строить со стороны Финляндии, отмечает издание. Напомним, стену начали возводить в Пелколе в Иматре на востоке страны.



На российской стороне в этом месте, в 50 километрах от Выборга, расположен КПП Светогорск.



Сообщается, что на заборе также появится колючая проволока. Работы планируют завершить летом.