Власти соседней страны предупредили о том, что граница с Россией может закрыться в любой момент

Полиция Эстонии рекомендовала не посещать Россию.

В департаменте полиции и погранохраны Эстонии появилась информация о возможном закрытии пограничных пунктов на границе с Россией.

«В течение последних недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС, — написали в департаменте. — Примите во внимание, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт Вы не сможете вернуться в Эстонию».

Жителям страны порекомендовали не посещать Россию, поскольку власти Эстонии могут закрыть пограничные пункты, как это уже сделали в Финляндии. В таком случае, по словам представителей полиции, для возвращения в Эстонию маршрут может удлиниться на несколько сот километров.

Напомним, в конце ноября на границе Финляндии и России были закрыты все автомобильные пункты пропуска.