Президент США сделал заявление об опасности приема парацетомола во время беременности

Прием ацетаминофена (парацетамола) во время беременности «может быть связан с существенно повышенным риском развития аутизма». Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп сделал это заявление вместе с министром здравоохранения и социальных служб США Робертом Ф. Кеннеди-младшим, комиссаром Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США доктором Марти Макари, директором Национальных институтов здравоохранения США доктором Джеем Бхаттачарьей и администратором Центров США по программам Medicare и Medicaid доктором Мехметом Озом, пишет «Фонтанка».

— Они настоятельно рекомендуют женщинам ограничить прием тайленола (ацетаминофен — активный ингредиент этого и многих других лекарств. — Прим. ред.) во время беременности, если только это не обусловлено медицинской необходимостью, — сказал он.

Трамп заявил, что женщинам не следует использовать его во время беременности, «за исключением случаев медицинской необходимости», например, при повышенной температуре.

Однако эксперты утверждают, что этот вопрос — о связи между приемом тайленола во время беременности и аутизмом — не до конца изучен. Тайленол считается единственным безопасным безрецептурным средством от боли и жара у беременных. Другие распространенные обезболивающие, такие как ибупрофен или аспирин в обычной дозе, могут увеличить риск серьезных осложнений во время беременности. Отсутствие лечения лихорадки также может быть опасным как для плода, так и для беременной женщины.

Возможная связь аутизма у детей с приемом препарата беременными женщинами не доказана научно. Об этом НСН заявил и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он отметил, что подобные изречения периодически возникают в средствах массовой информации, в том числе в США.

— Этот препарат очень старый, он изучен вдоль и поперек. Каких-то неожиданностей он вызывать не должен, но это вещество для организма чужеродное. Оно не бывает абсолютно безопасным, таких препаратов в природе просто не существует. Его прием связан с определенным риском, и нужно эти риски трезво оценивать и не злоупотреблять, — сказал он.

Добавим, что ацетаминофен впервые появился в США в 1950-х годах как рецептурный аналог аспирина. К 1970-м годам он стал доступен без рецепта и стал одним из самых распространенных обезболивающих и жаропонижающих средств в стране. Американский колледж акушеров и гинекологов и другие ведущие медицинские организации утверждают, что ацетаминофен — одно из немногих безопасных обезболивающих для женщин во время беременности.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщал об опасности парацетамола. По его словам, рост заболеваемости бронхиальной астмой с 90-х годов в значительной степени связан с широким использованием парацетамола в качестве препарата первого выбора как жаропонижающего средства у детей и беременных женщин. В младшем возрасте, кстати, есть риск не только астмы, но также риноконъюнктивита и экземы. Поэтому детям рекомендовано избегать приема этого лекарства, сообщал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.