Власти трех районов Карелии дали согласие на вхождение в Петрозаводскую агломерацию

Советы депутатов Кондопожского, Прионежского и Пряжинского районов Карелии одобрили «Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии по развитию Петрозаводской агломерации».

В Кондопожском районе планируется включить в состав агломерации город Кондопога и несколько сельских поселений — Янишпольское, Кончезерское, Петровское, Гирвасское, Кяппесельгское, Новинское и Кедрозерское.

В Прионежье к включению в агломерацию рекомендованы Нововилговское, Шуйское, Деревянское, Заозерское, Мелиоративное, Гарнизонное, Ладвинское, Ладва-Веткинское, Пайское, Рыборецкое, Шелтозерское, Шокшинское вепское, Деревянкское сельские поселения.

В Пряжинском районе кроме райцентра — поселка Пряжа — в агломерацию должны войти поселки Чална, Матросы и Эссойла. Вместе с тем, местные депутаты обратились к правительству Карелии с просьбой рассмотреть вопрос об объединении всех 7 муниципальных образований района.

Соглашение, которое подпишут власти муниципалитетов, состоит из нескольких статей, где определены условия взаимодействия местных администраций при создании агломерации.

Подробнее об этом читайте в статье «На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию».