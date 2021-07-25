Власти Турции ответили на заявления об ограничениях для российских туристов

В посольстве также опровергли связанные с публикацией турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана сообщения в некоторых российских СМИ о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к туристам из России из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.

«Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — указали в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что республика успешно преодолевает вызовы во время пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. В посольстве указали, что внедренная в Турции программа «Сертификации безопасного туризма» включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям республики безопасного и комфортного отдыха.

С опровержением публикаций в СМИ выступила и Ассоциация туроператоров России.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».