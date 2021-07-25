Власти Турции ответили на заявления об ограничениях для российских туристов

Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику.
Об этом сообщили ТАСС в посольстве Турции в Москве.
В посольстве также опровергли связанные с публикацией турецкого инфекциониста Мехмета Джейхана сообщения в некоторых российских СМИ о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к туристам из России из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране.
«Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — указали в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что республика успешно преодолевает вызовы во время пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. В посольстве указали, что внедренная в Турции программа «Сертификации безопасного туризма» включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям республики безопасного и комфортного отдыха.
С опровержением публикаций в СМИ выступила и Ассоциация туроператоров России.
Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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