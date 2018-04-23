Власти установили начало пожароопасного сезона в Карелии

В большинстве районов Карелии пожароопасный сезон начнется с 28 апреля.

С этой даты Минприроды республики установило пожароопасный сезон в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Питкярантском, Сегежском, Сортавальском, Прионежском, Пудожском Пряжинском районах и Петрозаводске.

С 7 мая пожароопасный сезон начнется на севере республики: в Лоухском, Беломорском, Кемском, Муезерском районах и Костомукше.

По данным Минприроды Карелии, в целях профилактики предусмотрено авиапатрулирование всей территории лесов по 15 авиамаршрутам общей протяженностью 4209 км. Для проведения лесоавиационных работ Центром заключены госконтракты на привлечение воздушных судов: 5 самолетов Cessna на 300 летных часов, 1 вертолет Ми-8 на 60 летных часов, 1 самолет Ан-2 на 60летных часов.

Планами тушения лесных пожаров по лесничествам разработаны и утверждены маршруты наземного патрулирования. Общая протяженность всех маршрутов наземного патрулирования – 47 тыс. км. Определено 1137 маршрутов патрулирования. Готово к работе 300 радиостаний.