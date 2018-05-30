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Новости. От читателей
10:37, 30 Мая 2018

ВИДЕО: Власти устроили "адскую ночь" для водителей Петрозаводска

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Выключенное ночью освещение на улицах Петрозаводска погрузило город во мрак, сильный дождь осложнил ситуацию, в результате водители "собрали" все ямы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликованы десятки сообщений от водителей, которые в ночь с 29 на 30 мая вынуждены были ездить по городу.

- Да, сегодняшняя ночь это что-то!
- Что у нас в городе с освещением? Белые ночи, видимо, наступили. Ничего не видно. Многие едут с дальним светом.
- Сегодня ночью в ливень все ямы собрал.... Почему вообще так? В МУППЭС вообще оборзели, что ли?
- 30.05. 00:20 ни одного фонаря включенного на дороге, ямы, пошел дождь. Россия 2018.
- С субботы на воскресенье въехал в город ночью и охренел тоже...на рыбалке светлее было, но там севернее, там уже по природе светло, а тут то ещё нет.
- Надо днем ямы запоминать, чтобы ночью кататься нормально. Шучу.

Возмущенные автомобилисты, сосчитавшие этой дождливой темной ночью колесами не одну яму на городских дорогах, решили обратиться с заявлениями в полицию и прокуратуру.

"В администрацию писать без толку - придет отмаза. Надо писать: в полицию, чтобы привлекли к ответственности юридическое и, самое главное, должностное лицо, и в прокуратуру, чтобы пресекли нарушение федерального закона со стороны мэрии".

В МУП "ПЭС" объяснили, почему в Петрозаводске ночью теперь будет темно.

"Закон об отключении в сезон белых ночей наружного освещения на период с 25 мая по 25 июля для проведения профилактических работ на городских электросетях был принят еще в 1988 году, - пояснили специалисты предприятия "Столице на Онего", - этот закон соблюдался в Петрозаводске всегда, кроме последних двух лет, когда руководителем предприятия МУП "ПЭС" был депутат Павел Сандберг, попытавшийся ввести ручное управление освещением. Но его идея не прижилась, поэтому с этого года отключения будут производиться, как ранее".

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Комментарии

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NIK
2018-05-30 11:33:35
Сколько можно кошмарить город дорогами , теперь еще и освещением , . Мэрия с состоянии навести порядок здесь , уволить кого надо . Кто ответит за разбитые машины .
Беня
2018-05-30 11:28:53
Все для Вас, дорогие, ужасно дорогие граждане :)
dgin
2018-05-30 11:22:06
Когда закончится этот бардак в ПЭС , зачем отключать свет на целый месяц , не провести что ли ремонты по участкам Тем более зачем сидят у них диспетчера , они то за что деньги получают . Развели богодельню какую то .
Горожанин
2018-05-30 10:45:47
С 1988г. даже климат кардинально изменился! Что за проблема - отключать тепло и свет с учетом погодных условий? За это нарушение законов люди только спасибо скажут
Мизантроп
2018-05-30 11:24:07
Горожанин, Сандбергу не сказали люди спасибо.
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