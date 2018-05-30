ВИДЕО: Власти устроили "адскую ночь" для водителей Петрозаводска

Выключенное ночью освещение на улицах Петрозаводска погрузило город во мрак, сильный дождь осложнил ситуацию, в результате водители "собрали" все ямы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликованы десятки сообщений от водителей, которые в ночь с 29 на 30 мая вынуждены были ездить по городу.

- Да, сегодняшняя ночь это что-то!

- Что у нас в городе с освещением? Белые ночи, видимо, наступили. Ничего не видно. Многие едут с дальним светом.

- Сегодня ночью в ливень все ямы собрал.... Почему вообще так? В МУППЭС вообще оборзели, что ли?

- 30.05. 00:20 ни одного фонаря включенного на дороге, ямы, пошел дождь. Россия 2018.

- С субботы на воскресенье въехал в город ночью и охренел тоже...на рыбалке светлее было, но там севернее, там уже по природе светло, а тут то ещё нет.

- Надо днем ямы запоминать, чтобы ночью кататься нормально. Шучу.

Возмущенные автомобилисты, сосчитавшие этой дождливой темной ночью колесами не одну яму на городских дорогах, решили обратиться с заявлениями в полицию и прокуратуру.

"В администрацию писать без толку - придет отмаза. Надо писать: в полицию, чтобы привлекли к ответственности юридическое и, самое главное, должностное лицо, и в прокуратуру, чтобы пресекли нарушение федерального закона со стороны мэрии".

В МУП "ПЭС" объяснили, почему в Петрозаводске ночью теперь будет темно.

"Закон об отключении в сезон белых ночей наружного освещения на период с 25 мая по 25 июля для проведения профилактических работ на городских электросетях был принят еще в 1988 году, - пояснили специалисты предприятия "Столице на Онего", - этот закон соблюдался в Петрозаводске всегда, кроме последних двух лет, когда руководителем предприятия МУП "ПЭС" был депутат Павел Сандберг, попытавшийся ввести ручное управление освещением. Но его идея не прижилась, поэтому с этого года отключения будут производиться, как ранее".