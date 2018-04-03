Власти ужесточают правила управления многоквартирными домами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вносит изменение в некоторые нормативные акты правительства по вопросам управления многоквартирными домами, а также содержания общего имущества собственников помещений в таких домах.

Об этом сообщает информационное агентство RNS.

В частности, решения направлены на улучшение работы аварийно-диспетчерских служб управляющих компаний.

"Так, отныне регламентировано время дозвона в службу – 5 минут. Службы должны оснащаться функциями "обратный вызов" или "автоответчик". Регламентируется время, в течение которого эти функции должны быть выполнены, – 10 минут. Поскольку аварийно-диспетчерская служба должна работать круглосуточно, вызов аварийно-диспетчерской службы может производиться и в ночное время", — говорится в пояснительной записке к документу.

Какие еще изменения произойдут, можно узнать вот здесь.